Felipe sonha alto e planeja ser convocado para a seleção

Após superar um período difícil e se tornar titular absoluto do Corinthians, o zagueiro Felipe sonha alto e já planeja até ser convocado por Dunga para a seleção brasileira. O Alvinegro tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas 21 gols sofridos em 27 rodadas.

“O meu objetivo é chegar à seleção brasileira, todos os jogadores querem isso. Pelo que venho jogando, tenho esse objetivo. Não sou eu quem faz a escolha, então é trabalhar forte, fazer tudo com os pés no chão, que eu chego lá”, afirmou.

Felipe se espelha em Gil, seu companheiro de zaga, convocado semana passada por Dunga para os jogos contra Chile e Venezuela pelas Eliminatórias. “Ele é meu irmãozão, gosto demais dele, sempre digo aos meus amigos que ele é fora de série. É um espelho para mim. Fiquei muito feliz quando ele foi chamado para a seleção brasileira”, disse.

Felipe está no Corinthians desde 2012 e vive grande fase. Após uma sequência de boas atuações, ele deixou Edu Dracena no banco de reservas. O ex-santista foi contratado para ser o “xerife” da defesa corintiana, mas não conseguiu superar Felipe na disputa para formar dupla com Gil.