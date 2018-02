Felipe suspenso por 6 meses pelo STJD O meia Felipe, do Fluminense foi suspenso por 6 meses nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela agressão ao volante Marcos Mendes, do Campinense, no jogo pela Copa do Brasil. A pena ainda pode ser reduzida, uma vez que os advogados do Flu devem recorrer da punição.