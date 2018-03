Felipe tenta acertar situação com o Flu O meia Felipe informou hoje que o seu procurador, Reinaldo Pitta, se reúne amanhã com a diretoria do Fluminense para acertar sua situação no clube. O Tricolor deseja diminuir o salário recebido pelo atleta, enquanto ele cumprir a suspensão de 180 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Felipe contou que não deve haver problemas para sua permanência no Fluminense, principalmente, com a conversão de um terço da punição em doação de cestas básicas. O atleta ainda revelou a ansiedade por voltar a atuar, o ocorrerá em julho. "Não vai ter problema em um acerto. A diretoria vai conversar com o meu procurador e tudo vai ser resolvido", afirmou Felipe. "A angústia é grande por não poder jogar. O momento mais difícil já passou e agora é treinar, aprimorar a parte física, para voltar bem."