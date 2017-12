Felipe torce tornozelo no treino do Fla O meia Felipe, principal jogador do Flamengo, será substituído por Andrezinho na partida de estréia do clube na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, contra o Americano, em Campos. No coletivo desta sexta-feira, ele torceu o tornozelo esquerdo e também reclama de dores na coxa esquerda. A opção do técnico do Flamengo, Abel Braga, por Andrezinho foi a de armar com antecedência o time para a partida. O treinador sabe que Felipe ainda tem remotas chances de atuar, mas não quer sobrecarregar o jogador, preferindo que ele esteja totalmente recuperado quando voltar à equipe. Nesta sexta-feira, o preparador-físico Cristiano Garcia Nunes, de 30 anos, se apresentou ao Flamengo para ocupar a vaga deixada por Fábio Marehsedjyan, que foi para o Corinthians. Nunes é de Campinas e há 11 anos estava na Ponte Preta, onde conheceu Abel Braga. "Sei da responsabilidade de trabalhar num clube como o Flamengo e estou preparado. A cobrança é total e sei como agir", disse Nunes. "Gosto de trabalhar em equipe e é isso que tem sido feito no Flamengo, o que vai facilitar a minha participação no grupo."