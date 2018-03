Felipe treina e não será desfalque do Fla O Flamengo venceu o Bonsucesso por 3 a 0, em jogo-treino realizado nesta terça-feira no campo do CFZ. O destaque foi a participação do meia Felipe, que teve uma recuperação muito rápida de uma entorse de tornozelo, sofrida na segunda. "Atuei com proteção no local, mas não senti nada. E agora estou concentrado para a decisão do Carioca", revelou o jogador. O técnico Abel Braga interrompeu a atividade algumas vezes para instruir a equipe sobre marcação no meio-de-campo. Fabiano Eller fez dois gols e o lateral Roger marcou o outro. Pelo treino, ficou claro que o Flamengo vai atuar com dois volantes contra o Vasco, domingo, na decisão do Carioca. São eles: Da Silva e Douglas. Como de hábito, os laterais Rafael e Roger foram bastante acionados, ora chegando na linha de fundo e tentando fazer o cruzamento, ora auxiliando o meio-de-campo na construção de jogadas. Para o treinador, essa é uma das armas que o Flamengo tem para vencer a forte marcação do Vasco.