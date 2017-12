Felipe viaja e desfalca o Flamengo O Flamengo não vai poder contar com o meia Felipe na estréia na Copa Sul-Americana, quarta-feira, contra o Internacional. O jogador viajou nesta segunda para a Suíça, onde vai participar de uma reunião na sede da Fifa. O assunto é a sua transferência do Galatasaray, da Turquia, para o clube carioca. O problema é que o atleta alegou que o clube turco lhe devia seis meses de salário. Por causa disso, Felipe conseguiu a liberação do seu passe. Agora, a Fifa julga o recurso impretado pelo Galatasaray. A tendência é a de que a decisão de primeira instância seja mantida, liberando sua atuação no time carioca. A ausência de Felipe contra o Internacional deixou o técnico Oswaldo de Oliveira irritado. "Não gostei, é claro. Mas ele precisa reaver os seus direitos e vai em busca disso", disse o treinador. Por causa do desfalque, Oswaldo vai manter a formação de meio-de-campo que atuou no segundo tempo na derrota para o Santos, com Fabinho, Jonatas, Fábio Baiano e Ígor.