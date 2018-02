Felipe vira atacante no Flamengo Insatisfeito com as recentes atuações dos atacantes Negreiros e Diogo, o técnico do Flamengo, Abel Braga, deslocará o meia Felipe para reforçar o ataque rubro-negro na grande final de quarta-feira contra o Santo André, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O treinador frisou que essa modificação teve êxito nas duas partidas da final do Campeonato Carioca, contra o Vasco, quando o Rubro-Negro marcou cinco gols nos dois confrontos (três do Jean, um do Felipe e outro do zagueiro Fabiano Eller) e conquistou o título da competição. "Não posso fazer mais nada. Eu tentei tudo, mas os atacantes não conseguem segurar a bola na frente. Além disso, o Felipe é uma preocupação a mais para qualquer adversário", disse Abel Braga, referindo-se ao mau desempenho de Negreiros e Diogo. No treino de hoje na Gávea, Felipe atuou ao lado de Jean e a "nova" função tática do atleta agradou o técnico rubro-negro, que enalteceu a qualidade técnica do atleta. "Ele fez um gol, deu quatro assistências geniais. Aliás, tinha que filmá-las e depois mostrá-las para os atletas saberem o que é futebol", declarou Abel Braga. Para o jogo de quarta, a única preocupação do treinador é quanto à participação do experiente meia Zinho. O atleta ainda se recupera de contusão no tornozelo esquerdo e não sabe se terá condições de atuar. "Não preciso dar resposta amanhã. Tenho até 21 horas de quarta-feira para dizer que estou pronto para a decisão. Quero jogar, todo mundo sabe disso", ressaltou Zinho. A ansiedade de entrar em campo e ver o estádio lotado está presente em todos os atletas rubro-negros. No entanto, para o volante Da Silva, a intensidade e a expectativa de participar desse confronto é maior, já que nas finais da Taça Guanabara, contra o Fluminense, e do Campeonato Estadual, contra o Vasco, ele cumpriu suspensão automática. Portanto, ele fará seu primeiro jogo decisivo com a camisa rubro-negra. "Mas não estou nervoso. Pelo contrário, estou bem calmo e consciente da importância deste título para o clube. Quero marcar positivamente a minha história no Flamengo", disse Da Silva.