Felipe volta ao Flamengo contra Portuguesa Com o retorno do meia Felipe, recuperado de contusão, o Flamengo espera voltar a vencer no Campeonato Carioca. Até agora, em três partidas pelo segundo turno da competição, o Rubro-Negro empatou duas e perdeu uma. Nesta quinta-feira, contra a Portuguesa, às 15h30, no Estádio Luso Brasileiro, a vitória é o único resultado que mantém a equipe com chances de classificação às semifinais da Taça Rio. Apesar da volta de Felipe, o técnico Abel Braga precisa lidar com um outro problema: os salários atrasados já chegam a dois meses, sem contar o 13º, que também não foi pago. "Todos estão felizes de estar aqui no clube. Eu estou maravilhado", disse o treinador, procurando ser o motivador de sempre. "Temos que pensar no adversário. Tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver esta questão." Felipe, por sua vez, evita falar do atraso no pagamento e só pensa em voltar para ajudar o Flamengo a se recuperar na competição. "Estão depositando todas as fichas em mim. Vou procurar retribuir com um futebol de qualidade", afirmou o jogador. Com o atleta em campo, o Rubro-Negro venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu apenas uma vez. Mas se vai contar com sua principal estrela, por outro lado Abel perdeu o goleiro Júlio César. O atleta sentiu dores lombares e foi vetado pelos médicos. Ele vai realizar um tratamento especial para tentar atuar no clássico com o Botafogo, domingo, no Maracanã. O substituto será Diego. Outro atleta que retorna, mas que vai ficar no banco de reservas, é Júnior Baiano. Ele não atua desde o 8 de fevereiro, quando Abel decidiu tirá-lo da equipe após seguidas falhas. "Agora posso dizer que estou em perfeitas condições físicas para jogar", disse o zagueiro.