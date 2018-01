Felipe volta ao Flamengo em Belém O Flamengo pode perder por até três gols de diferença para o Remo, nesta quarta-feira, em Belém, que ainda assim estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro terá seis desfalques, por causa de contusões e da cessão à seleção dos dois melhores jogadores do clube: o goleiro Júlio César e o lateral Athirson. O jogo começará às 20 horas, no Mangueirão. Na partida de ida, o Flamengo venceu o Remo por 4 a 0. O técnico Nelsinho Baptista disse que sua equipe tem de ficar atenta para não ser surpreendida. ?É preciso saber administrar a vantagem." Para o lugar de Júlio César, está escalado o jovem Diego. Vai caber a Cássio a responsabilidade de atuar na vaga de Athirson, o grande destaque do Flamengo na temporada. Nelsinho viajou para Belém com uma dúvida: não sabia inda se optaria por André Gomes ou Igor no meio-de-campo. A viagem desgastante do Rio para a capital do Pará, com escala em Brasília, também preocupa a comissão técnica do Flamengo. Nesta terça-feira, o time fez apenas um treino leve. ?Por isso, a importância de abrir uma boa vantagem no primeiro desses jogos eliminatórios", observou o treinador. Ele terá o reforço de Felipe, que cumpriu suspensão no último jogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O meia Fabinho também volta à equipe. A troca de treinador no Remo - Júlio César Leal foi demitido depois de sofrer duas goleadas (4 a 0 para o Flamengo e 5 a 2 para a Portuguesa, na estréia da Série B) - também serviu de alerta para o time carioca. ?A mudança pode motivar", disse Nelsinho.