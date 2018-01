Felipe volta ao Flu contra o Goiás O meia Felipe deve retornar ao Fluminense no confronto de quarta-feira, contra o Goiás, em Volta Redonda. Nesta sexta, ele participou do coletivo entre os reservas da equipe profissional e os juvenis, nas Laranjeiras, mas o próprio jogador preferiu se poupar do confronto de domingo, contra a líder Ponte Preta, fora de casa. "Coletivo é uma coisa, mas sei que no jogo não vão me aliviar. Até poderia voltar contra a Ponte Preta pela necessidade do Fluminense, mas ainda sinto desconforto em alguns movimentos e prefiro esperar", declarou Felipe, que se recupera de entorse no joelho esquerdo. O meia disse que somente vai voltar a jogar quando não sentir dores e tiver bem fisicamente. "Quero voltar 100% e fazer o que todos esperam de mim. A vontade de entrar em campo é grande, mas é preciso usar a razão. Quero retornar e não parar mais", explicou.