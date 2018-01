Felipe volta ao Vasco, Romário não Sem o atacante Romário, o Vasco enfrenta nesta quinta-feira o Bangu, às 16h, no Estádio Guilherme da Silveira, em partida adiada da primeira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. A boa notícia foi a confirmação de que o meia Felipe retorna ao time. Uma vitória do Vasco mantém as chances de a equipe ser campeã do segundo turno, embora o título não tenha nenhum valor para decidir a competição. O time vascaíno disputa a liderança com o Friburguense, que tem 19 pontos, em 10 jogos, enquanto o Vasco tem 16 pontos, em oito jogos. O técnico Evaristo de Macedo deve fazer apenas duas modificações na equipe em relação a que perdeu para o Volta Redonda, por 4 a 3, na última rodada. Além de Felipe, o volante Rodrigo Souto, que foi campeão do Torneio de Toulon, pela seleção brasileira sub-21, volta ao time.