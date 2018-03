Felipe volta aos treinos no Flamengo A volta aos treinos do meia Felipe, recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo, foi a boa notícia no Flamengo nesta segunda-feira. Ele participou por 45 minutos de um jogo-treino na Gávea, contra o Volta Redonda, e deixou o campo sem sentir dores. "O Felipe treinou e nada sentiu. Inclusive, ele entrou para atuar por 15 minutos, pediu para ficar mais 15 e terminou jogando um tempo. E ainda queria mais", disse o técnico Abel Braga. "Vou escalá-lo contra a Portuguesa (quinta-feira, pelo Campeonato Carioca), até para melhorar suas condições para domingo (quando acontece o clássico contra o Botafogo)." Todos no Flamengo acreditam que a volta de Felipe fará a equipe vencer novamente. Desde que o jogador se contundiu, o time não venceu mais no Campeonato Carioca: colecionou dois empates e uma derrota.