Felix Rosenqvist vence etapa do Marrocos e assume liderança da Fórmula E

O sueco Felix Rosenqvist fez uma excelente corrida neste sábado, superou o suíço Sebastien Buemi nas últimas voltas e conquistou a etapa do Marrocos da Fórmula E, a terceira da temporada. O resultado o colocou na liderança da classificação geral.

Para obter o feito na corrida realizada em Marrakesh, o piloto da Mahindra teve paciência após largar em terceiro. Ganhou a posição do britânico Sam Bird na metade da prova e, já nas voltas finais, ultrapassou o pole Sebastien Buemi para garantir a vitória.

Embora tenha perdido a posição no final, o suíço manteve a concentração e fechou na segunda colocação. Já o antigo líder Sam Bird foi o terceiro, mas não impediu que Felix Rosenqvist assumisse a ponta da classificação geral.

Depois de encerrar a primeira volta apenas na nona colocação, o brasileiro Nelsinho Piquet fez uma excelente corrida de recuperação, realizou algumas boas ultrapassagens e terminou em quarto.

As 10 primeiras colocações foram completadas pelo francês Jean-Eric Vergne, pelo argentino Jose Maria Lopez, pelo alemão Nick Hiedfeld, pelo britânico Tom Blomqvist, pelo francês Nico Prost e pelo britânico Alex Lynn.

Atual campeão da categoria, o brasileiro Lucas Di Grassi até fazia uma boa corrida depois de largar em quinto, mas teve um problema com o seu Audi e precisou abandonar a prova.

Com os resultados deste sábado, Felix Rosenqvist assumiu a liderança da temporada com 54 pontos, apenas quatro na frente de Sam Bird. Em terceiro aparece Jean-Eric Vergne com 43, enquanto que Nelsinho Piquet é o quarto com 25. Já o atual campeão Lucas di Grassi ainda não pontuou.

A quarta etapa da temporada da Fórmula E será disputada no dia 3 de fevereiro em Santiago, a capital do Chile.