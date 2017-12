Feliz com permanência, Neilton visa título carioca e artilharia

Contente pela renovação de contrato com o Botafogo, Neilton tem a primeira oportunidade de fazer uma pré-temporada com o clube. De olho no título do Campeonato Carioca, o atacante não deixa de sonhar com a artilharia do torneio.

"Vim para o Botafogo com o pensamento grande, para conquistar títulos e jogar bastante. Trabalhei para isso, dei uma treinada nas férias também. A gente tem que ter metas na nossa profissão, é isso que faz você correr bastante. Tenho as minhas e espero alcançá-las nessa temporada. Espero ser campeão Carioca e depois buscar a artilharia", afirmou Neilton.

Vindo do Cruzeiro no meio de 2015, Neilton é um dos remanescentes do time campeão da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Com a chegada de reforços, o atacante acredita que o time possa se entrosar rapidamente e já projeta um ano vitorioso.

"Fico feliz pela renovação. Desde o ano passado eu vinha falando que queria continuar, que estava feliz aqui. Estou motivado e vou trabalhar bastante para ajudar o Botafogo o ano todo. Vamos brigar esse ano por títulos. Temos que buscar o entrosamento rápido para brigarmos pelo Carioca e pelos demais campeonatos que estamos disputando", acrescentou.

Durante este mês, o Botafogo se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, torneio que inicia no último final de semana de janeiro. A primeira partida do time alvinegro é contra o Bangu, no estádio Moça Bonita.