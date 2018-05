Feliz, Conca reafirma desejo de continuar no Fluminense

"Ainda tenho contrato aqui e quero ajudar para o Fluminense melhorar", afirmou o jogador. "Tivemos um momento de muita união para escapar da queda e agora temos de fazer as coisas para brigarmos por títulos."

Conca afirmou, também, que espera a permanência do treinador Cuca à frente da equipe. "O grupo está com ele. O trabalho que o Cuca desenvolveu ao longo do Brasileirão foi muito bom. Se a diretoria acertar sua permanência, com certeza os jogadores ficarão felizes."

O Fluminense agora dará férias para Conca e os demais jogadores do elenco. O clube só voltará aos trabalhos no começo do próximo ano - terá a disputa do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil no primeiro semestre.