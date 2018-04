Feliz, Neymar revela: 'Não me vejo saindo do Santos'

"Eu sempre falei que não sairia, que meu desejo era permanecer", disse ele, como que pedindo que sua palavra fosse levada mais a sério. "Fico muito feliz por ter alcançado muita coisa aqui no Santos, mas não me vejo saindo do Santos", reafirmou, antes de dizer que não pode prometer ficar no clube depois de 2014. "O dia de amanhã quem sabe, mas eu não me vejo saindo do Santos e pretendo ficar muito tempo aqui."

Humilde, o jogador não acredita que a sua permanência vai fazer o Santos atingir um novo patamar histórico. "O Santos é um time muito grande, o melhor atleta do mundo jogou aqui. Não é porque eu estou aqui, afinal estou começando a minha carreira agora. Aqui já passaram craques, meus ídolos - o Robinho principalmente -, e sou mais um que está fazendo história no clube. Queria ficar aqui e estou ficando", lembrou o jogador, que disse que não pensa em ser o melhor do mundo.

De acordo com o craque, a decisão de permanecer foi tomada em conjunto com a família "Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã" e também foi influenciada pelo nascimento de seu primogênito. "Sempre pesa um pouco, você quer ver o crescimento do seu filho."

Neymar pai também teve papel fundamental na renovação contratual. Durante a entrevista coletiva desta quarta-feira, ficou sentado ao lado de Neymar e de Luis Alvaro, de quem recebeu elogios antes mesmo de chegar à sala de imprensa. "Homem absolutamente compreensivo, diferente do pai dos jogadores que se seduzem por um cheque que faria o sossego da família por dez gerações. Ele entendeu que a presença do Neymar até 2014 seria um serviço de afirmação ao País", disse o mandatário santista, para quem a decisão pela permanência do astro foi um bem ao Brasil. "Há o interesse nacional acima do interesse particular."

O jogador também elogiou seu pai, que, segundo ele, cuida de tudo para que caiba ao craque a responsabilidade de apenas jogar bola. "Proposta todo jogador vai ter, mas eu tenho meu pai, que consegue peneirar tudo pra mim. Não fico sabendo de nada, ele que fica sem dormir, ele que fica doente. Eu só jogo futebol, os anos vão passando, mas quem continua tomando conta da minha vida é meu pai. De negócios quem cuida é meu pai e o presidente, eu só jogo futebol", explicou Neymar, que alegou desconhecer cláusulas de seu novo contrato.

Os três falaram do interesse recente de Barcelona e Real Madrid na contratação do craque, mas, segundo Neymar pai, em nenhum momento chegou-se perto de um acordo com um dos dois grandes do futebol espanhol. Ele indicou que a família abriu mão de ganhar ainda mais dinheiro neste momento para Neymar seguir no Santos, perto de amigos e de familiares. "Não tinha como o Santos competir com clubes de fora, não tinha como segurar, mas o Neymar queria ficar", contou o pai do craque, que sabe que Neymar ainda tem muito futebol para mostrar. "A gente colocou como princípio que ele vai ter oportunidade suficiente para ganhar dinheiro lá fora. Em 2014 ele vai estar com 22 anos, talvez ele vá ter que buscar uma oportunidade lá fora, mas a oportunidade dele está sendo respeitada."

Já Luis Alvaro lembrou da dificuldade de competir com Barcelona e Real Madrid, sem citar o nome de ambos. "A luta foi grande porque você tinha um poderio financeiro incomparável, genericamente dos times europeus. Mas, longe de comparar co os números ibéricos, você tinha algo intangível: a paixão, o amor." Ao anunciar o acordo, porém, ele lembrou das especulações sobre a transferência do craque à Espanha: "O Neymar continua conosco até a Copa de 2014, com contrato firmado e garantido. Ele é atleta do Santos e não é atleta do Real, nem do Barcelona, nem de nenhum outro clube que sonhou em ter o Neymar."