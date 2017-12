Feliz pela convocação, Mineiro enfrenta o Fluminense O volante Mineiro, convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo no lugar do contundido Edmílson, que sofreu uma lesão no joelho direito, vai participar normalmente da partida desta quarta-feira, no Morumbi, contra o Fluminense, e deve viajar na quinta para a Alemanha. Depois da partida, ele concederá uma entrevista coletiva. Em entrevista ao site oficial do São Paulo, o volante contou que soube da convocação na concentração do clube, no CCT da Barra Funda, quando ia para o almoço. "Não esperava, mas estou muito feliz", disse o jogador, que admitiu ter ficado "chateado" ao ter ficado de fora da lista original. O jogador garantiu que não vai fugir das divididas no jogo desta quarta-feira, que pode levar o São Paulo à liderança do Brasileirão. "Vai ser a mesma dedicação, empenho e vontade de vencer. Quero me despedir com uma boa vitória", afirmou o jogador, que deve se juntar à seleção brasileira na sexta-feira, em Weggis, na Suíça.