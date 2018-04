Feliz, Ricardinho comanda o Peixe Em pouco tempo, Ricardinho se transformou num dos principais jogadores do Santos e ele, agora, tem uma certeza: acertou em cheio ao aceitar a proposta de jogar na Vila Belmiro. ?A gente comete alguns erros na carreira, mas um de meus maiores acertos foi ter ido para o Santos?, disse ele, empenhado que está em ajudar na conquista do título Brasileiro. ?Estou me dedicando muito, pois pode ser meu terceiro título nacional e o Santos tem potencial para ser campeão mais uma vez?. Ricardinho acredita que a vitória sobre o Palmeiras, domingo passado, teve uma grande importância nessa campanha. ?Vencemos um concorrente direto no clássico e, com certeza, o Palmeiras vai tirar pontos de nossos adversários direitos?. Enquanto espera essa ?ajuda? do rival, o meia chama a atenção para os dois jogos seguidos em casa, contra o Atlético-MG neste sábado, e contra o Vitória, dia 26. ?Estamos preparados para essa seqüência de jogos que será decisiva para nós?, comentou. Mas, pela experiência que está tendo, Ricardinho acha que vão ser duas partidas difíceis por causa da retranca que os adversários armam quando atuam na Vila Belmiro. ?Eles estão vindo jogar em Santos para não perder, buscando sempre o nosso erro, querem roubar a bola e sair no contra-ataque. Às vezes há dez jogadores atrás da linha da bola?. Como sair da forte marcação imposta pelos adversários? Para Ricardinho, o Santos tem que usar o toque de bola e as jogadas individuais. Citando o jogo contra o Palmeiras, ele comentou que ?toda vez que abdicamos disso e fizemos a ligação direta, o adversário teve o domínio da bola porque tinha três jogadores na sobra da bola. Começamos a dar a bola para o adversário. Então, é preciso muita movimentação e a criação de oportunidades, pois as chances que tivemos no clássico surgiram no toque de bola, na tabela e na habilidade?. O armador santista entende que o time ?não pode bobear, porque o Campeonato Brasileiro não permite isso?. Ele lembra que a equipe deixou escapar algumas oportunidades ?e hoje está correndo trás de alguns pontos que foram deixados no caminho?.