Felizes com vaga heroica, atleticanos chegam à seleção

O zagueiro Réver relatou os momentos que sucederam a partida e não escondeu ainda estar emocionado, mas garantiu que já está focado na seleção. "Chegamos tarde em casa (após a partida) e estamos virados, não tinha como dormir depois daquele jogo eletrizante. Mas quero treinar hoje já", garantiu.

Em meio à alegria pela classificação, Réver teve a lamentar o, segundo ele, inexplicável cartão vermelho recebido após o apito final do árbitro Patrício Polic. O zagueiro contou que se encontrou no Aeroporto do Confins, em Belo Horizonte, com os jogadores do Tijuana, e relatou que os mexicanos também não tinham entendido o motivo de sua expulsão.

Já Bernard reconheceu que o Atlético-MG ficou muito abaixo do que vinha apresentando, entrou em campo nervoso, mas enalteceu a classificação. Segundo ele, a vaga nas semifinais fez com que sua alegria duplicasse. "Estou feliz duplamente. Agora é me concentrar para participar dessa competição internacional, importante (Copa das Confederações)."

A chegada de ambos os jogadores foi marcada por um certo tumulto. Por conta do feriado prolongado, havia muitos hóspedes no hotel em que a seleção está hospedada. Cinegrafistas e jornalistas também marcaram presença em peso.

Mais cedo nesta sexta-feira foi a vez de Dante e Luiz Gustavo, ambos do Bayern de Munique, se apresentarem. Com isso, a seleção brasileira está completa, com seus 23 jogadores à disposição. Seu próximo treino acontecerá às 15 horas, na Gávea.