Fellype Gabriel deve demorar para fazer estreia no Palmeiras

O Palmeiras anunciou na quinta-feira o meia Fellipe Gabriel como 21º reforço para a temporada, entretanto, o torcedor terá que ter um pouco de paciência para vê-lo em campo. O jogador, que estava no Sharjah FC, dos Emirados Árabes, passará por exames médicos na segunda-feira, assina contrato e inicia um longo processo de recondicionamento físico.

O técnico Oswaldo de Oliveira contou que a intenção é fazer com que o meia passe por uma espécie de pré-temporada. "Ele vai ter que passar praticamente por uma pré-temporada e por um processo legal também. Não dá para pensar nele imediatamente, mas é um jogador que vai ser muito importante no futuro", analisou o treinador, que pediu a contratação do jogador, com quem trabalhou no Botafogo.

Fellype Gabriel pode ser opção no meio e no ataque. Ele tem 29 anos e começou a carreira no Flamengo. Ele tem passagens por Cruzeiro, Nacional-POR, Portuguesa, Kashima Antlers, Botafogo e Al Sharjah.

Oswaldo já projeta o time com o meia e destaca como ponto forte do novo reforço, sua versatilidade. "O Fellype Gabriel é um jogador que conheço bem. Ele atuou dois anos comigo no Japão e depois mais um ano no Botafogo. É um jogador eminentemente tático, disciplinado, de excelente nível técnico e posso utilizá-lo em várias posições", comentou.