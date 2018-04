Fellype Gabriel exalta mudança de postura do Botafogo Jogador mais polivalente do elenco, Fellype Gabriel é o único atleta do Botafogo que jogou em todas as 14 partidas que o clube fez até aqui na temporada. Como volante, meia, ou mesmo na lateral, ele vem ajudando a equipe a se destacar no Campeonato Carioca. Por isso, tem sido um dos jogadores mais elogiados pela torcida.