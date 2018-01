Fellype Gabriel pede aplicação em 2006 Enquanto a diretoria do Flamengo age para renovar os contratos dos principais atletas e também tenta reforçar a equipe, alguns jogadores revelados no clube já fazem planos para a próxima temporada. O meia Fellype Gabriel, por exemplo, deu opinião sobre o que deveria ser o lema do time em 2006. "A gente precisa brigar do primeiro ao último minuto de jogo. Não pode desistir nunca, assim como fizemos na reta final do Campeonato Brasileiro", declarou. Ele também ressaltou que, durante o ano de 2005, apresentou uma deficiência que precisa ser corrigida em breve. "Tenho que melhorar as finalizações. Vou passar a ficar depois dos treinos trabalhando forte para estar com o pé na forma em 2006".