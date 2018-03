Fellype Gabriel surpreso com Seleção O meia Fellype Gabriel se surpreendeu nesta quarta-feira com a convocação à seleção brasileira sub-20, que já treina na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e vai disputar o Mundial, na Holanda. O jogador do Flamengo vai entrar na vaga de Fernandinho, do Atlético Paranaense, cortado por contusão. Ele soube da notícia por meio do técnico Celso Roth, durante o treino, na Gávea. O treinador paralisou o coletivo, pediu o colete de Fellype Gabriel, revelado no clube, e o comunicou: "você foi convocado para a seleção sub-20". O meia não conteve a euforia. "Fico feliz. Vou chegar lá, tentar fazer um bom papel e buscar o meu espaço." O jogador desfalcará o Flamengo por um mês e meio. A princípio, Caio deve substituí-lo no clássico contra o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. "Estou bem na parte físico e pronto para treinar com o grupo em Teresópolis", declarou Fellype Gabriel.