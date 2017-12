Feminino: Araraquara é campeã paulista O time feminino de futebol de Araraquara sagrou-se campeão paulista da temporada ao vencer a final contra o Saad, neste sábado, no estádio Cerecamp, em Campinas. Após um jogo emocionante e um empate em 3 a 3 no tempo normal, o título foi decidido nos pênaltis. Andréia fez o último gol da vitória por 5 a 4. Araraquara esteve por três vezes à frente no placar, com gols de Mônica (2) e Bia, todos de cabeça. Mas o Saad sempre buscou o empate com gols de Michael Jackson, Roseli e Nildinha. Nas penalidades máximas, a goleira Vanessa, de Araraquara, defendeu a segunda cobrança feira por Nildinha. Numa cobrança perfeita, Andréia fechou o placar para as campeãs. Os troféus e medalhas foram entregues pelo Secretário de Esporte e Lazer de São Paulo, o iatista olímpico Lars Grael.