Feminino: Brasil em 4.º lugar na Fifa Mesmo num ano sem competições, a seleção brasileira feminina de futebol terminou 2005 como a quarta melhor equipe do mundo, de acordo com o ranking divulgado pela Fifa nesta quarta-feira. Com 2.053 pontos, o Brasil terminou na frente de times tradicionais como Suécia (5ª, com 2.012 pontos) e França (7ª, com 1.997). A liderança, pelo terceiro ano consecutivo, ficou com a Alemanha, campeã da Eurocopa nesta temporada. Com 2.234 pontos, as alemãs ficaram na frente dos Estados Unidos (2.184 pontos) e Noruega (2.100). O ranking feminino da Fifa é divulgado a cada três meses. Veja como ficou a classificação das dez primeiras colocadas: 1.º - Alemanha - 2.234 pontos 2.º - Estados Unidos - 2.184 3.º - Noruega - 2.100 4.º - Brasil - 2.053 5.º - Suécia - 2.012 6.º - Coréia do Norte - 1.999 7.º - França - 1.997 8.º - Dinamarca - 1.977 9.º - China - 1.950 10.º - Itália - 1.939