Fenerbahçe aplica goleada com dois gols do atacante Deivid O Fenerbahçe goleou neste sábado o Istanbul Buyuksehir por 5 a 0, em jogo válido pela Copa da Turquia. O atacante brasileiro Deivid marcou dois gols. Tuncay, Semih e Yozgatli fizeram os outros gols da partida. A equipe do técnico brasileiro Zico entrou em campo já classificada e não encontrou dificuldades para massacrar o adversário. Aos nove minutos, Deivid abriu o placar. Aos 34, o ex-jogador do Santos, marcou novamente e cinco minutos depois, Tuncay fechou o placar do primeiro tempo. Na etapa final, Semih fez 4 a 0 aos 33 minutos e Yozgatli, de pênalti, fechou o placar aos 49 O Fenerbahçe venceu os quatro jogos da sua chave e se classificou em primeiro lugar no Grupo C, com 12 pontos. A outra equipe classificada no seu grupo foi o Gaziantepspor, que ficou com nove pontos. Pelo Grupo A, Galatasaray e Ercyesspor já estão classificados para as quartas-de-final. As equipes dos Grupos B e D continuam brigando pelas quatro vagas restantes.