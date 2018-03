Fenerbahce conquista título turco O Fenerbahce quebrou hegemonia de quatro anos do Galatasaray e conquistou neste sábado o Campeonato Turco da temporada de 2000-2001. O novo campeão voltou a festejar um título que perseguia desde 1996 ao derrotar o Samsuspor por 3 a 1, na casa do adversário, na 34.ª e última rodada. Com esse resultado, terminou o torneio com 76 pontos, três à frente do time dos brasileiros Taffarel, Capone e Jardel, que bateu o Trabzonspor por 4 a 0. O Galatasaray tentava o pentacampeonato, proeza inédita no país. Como consolo fica com uma vaga para a disputa da próxima Copa dos Campeões. O time preparava-se também para participar do Mundial de Clubes da Fifa, na Espanha, e seria adversário do Palmeiras na primeira fase. Com o cancelamento da competição internacional, a diretoria deve antecipar reformulação do elenco para a próxima temporada. O centroavante Jardel é um dos que podem sair logo, pois tem propostas de Portugal, Espanha e Itália.