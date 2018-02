Fenerbahçe e Lyon ficam com últimas vagas na Liga

Fenerbahçe e Lyon, dois times recheados de brasileiros, venceram seus jogos nesta quarta-feira e ficaram com as duas últimas vagas em disputa nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Em Istambul, o time treinado por Zico teve um gol de Alex na vitória por 3 a 1 sobre o eliminado CSKA. O Fenerbahçe acabou em segundo no Grupo G, com 11 pontos, atrás apenas da Inter, que bateu o PSV por 1 a 0, gol de Julio Cruz, e terminou com 15 pontos. O PSV, que ainda sonhava com a classificação, parou nos 7 pontos e vai para a Copa da Uefa. Na Turquia, o Fenerbahçe teve cinco brasileiros entre os titulares: Alex, Roberto Carlos, Deivid, Marco Aurélio e Edu Dracena, que abriu o placar para o CSKA com um gol contra. Precisando da vitória para não depender do jogo da Inter, o Fenerbahçe aumentou a pressão e empatou em seguida, num belo chute de Alex de fora da área. Ugur Boral, com um gol no fim do primeiro tempo e outro na etapa final, definiu o placar. No Grupo E, o Lyon derrotou o Rangers por 3 a 0, em Glasgow, devolvendo o placar da derrota sofrida em casa no primeiro turno, em outubro. Govou e Benzema, duas vezes, definiram a vitória do time francês, que teve Juninho Pernambucano e o zagueiro Anderson entre os titulares e foi a 10 pontos, contra 7 dos rivais escocês. O Barcelona, que já tinha o primeiro lugar do grupo assegurado, bateu o Stuttgart por 3 a 1, de virada, com gols de Giovani, Eto'o e Ronaldinho, que atuou, e bem, durante os 90 minutos - Messi foi poupado. O Barça terminou com 14 pontos, e o time alemão, eliminado, com 3. O Sevilla também ficou em primeiro no seu grupo, o H, ao vencer o Slavia Praga por 3 a 0, gol de Luís Fabiano, Kanouté e Daniel Alves, todos no segundo tempo. O time espanhol chegou a 15 pontos, contra 13 do Arsenal, que venceu o Steaua Bucareste por 2 a 1 em Londres. Os ingleses usaram um mistão, e o volante brasileiro Denilson foi titular - Diaby e Bendtner fizeram os gols. O lance triste da noite ficou por conta da briga entre torcedores da Roma e do Manchester, que empataram por 1 a 1 em jogo na capital italiana que não valia nada, pois os dois já estavam classificados e o time da casa já não tinha chances de alcançar o primeiro lugar. Seis torcedores foram esfaqueados em conflitos perto do Estádio Olímpico, mas não houve relatos de pessoas com risco de vida. A rivalidade entre as duas equipes começou na temporada passada, quando o Manchester goleou a Roma por 7 a 1 em duelo pelas quartas-de-final. Em campo, o Manchester, cheio de reservas, abriu o placar com Piqué, mas Mancini empatou - o Manchester perdeu a chance de se manter como o único time da competição com 100% de aproveitamento. No outro jogo do Grupo F, o Sporting, que vai à Copa da Uefa, venceu o Dínamo de Kiev por 3 a 0, com gols de Anderson Polga, João Moutinho e Liedson. O Dínamo saiu da fase de grupos como a única equipe sem marcar nem um ponto sequer. Todos os resultados da rodada desta quarta na Liga dos Campeões: Grupo E Barcelona 3 x 1 Stuttgart Rangers 0 x 3 Lyon Grupo F Roma 1 x 1 Manchester United Sporting 3 x 0 Dínamo de Kiev Grupo G Fenerbahçe 3 x 1 CSKA Moscou PSV 0 x 1 Inter Milan Grupo H Arsenal 2 x 1 Steaua Bucureste Slavia Praga 0 x 3 Sevilla