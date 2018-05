Fenerbahçe empata com Lokomotiv e avança na Liga Europa

O Fenerbahçe garantiu sua classificação às oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Depois de obter uma boa vantagem na partida de ida em casa, ao vencer por 2 a 0, o time turco levou um susto na Rússia, mas empatou com o Lokomotiv por 1 a 1 e confirmou a vaga.

Com o resultado, o Fenerbahçe se transformou no segundo time já classificado às oitavas do torneio europeu, depois do Braga, que se garantiu na quarta-feira. As outras 14 partidas desta fase preliminar da Liga Europa serão disputadas mais tarde nesta quinta.

Precisando vencer por três gols de diferença para reverter a situação no tempo normal, o Lokomotiv foi para cima no primeiro tempo e abriu o placar pouco antes do intervalo. O goleiro brasileiro Fabiano saiu jogando errado. Depois, rebateu chute cruzado para o meio da área, onde Samedov apareceu para completar para a rede.

O gol deu ânimo para o Lokomotiv, que voltou para a etapa final disposto a ampliar. Mas o Fenerbahçe controlou bem o ímpeto adversário e ainda chegou ao empate na reta final. Aos 37 minutos, Mehmet Topal aproveitou escanteio da direita e desviou de cabeça. A bola subiu e encobriu o goleiro Guilherme, morrendo no fundo da rede.