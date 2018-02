Fenerbahce passa às oitavas na Liga dos Campeões O Fenerbahce, do técnico brasileiro Zico, conseguiu na quarta-feira uma vaga nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões ao derrotar o já eliminado CSKA, de Moscou, por 3 x 1. A equipe turca ficou em segundo lugar no Grupo G, atrás da Inter de Milão. O sorteio das chaves será na semana que vem. O time esteve melhor, mas saiu atrás devido a um gol contra de Edu, numa confusão com o goleiro Volkan Demirel. Alex levou apenas dois minutos para empatar, com um belo chute de pé esquerdo a 25 metros da meta. Ugur Boral completou o placar com um gol aos 45 minutos do primeiro e outro aos 45 do segundo tempo. O resultado eliminou o PSV Eidhoven, derrotado por 1 x 0 pela Inter, da Liga dos Campeões. O resultado coloca o time holandês na Copa da Uefa. (Por Selcuk Gokoluk)