Fenerbahçe perde na Rússia e se complica no mata-mata da Liga Europa

O Fenerbahçe se complicou na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipe visitou o Krasnodar na Rússia e caiu por 1 a 0 na primeira fase eliminatória do torneio continental. Viktor Claesson, logo aos três minutos, marcou o único gol da partida.

A derrota foi um péssimo resultado para o Fenerbahçe, já que os turcos não marcaram gols na casa do adversário. Com isso, a equipe precisará vencer por dois gols de diferença na partida de volta, na próxima quarta-feira, em Istambul, se quiser ir às oitavas da Liga Europa no tempo normal.

O Krasnodar aproveitou uma bobeada da zaga adversária para abrir o placar logo no início nesta quinta. O zagueiro Martynovich arrancou sozinho do campo de defesa e tocou na área para o brasileiro Wanderson, que cruzou na cabeça de Claesson. O sueco se jogou e desviou de cabeça para a rede.

Além de Wanderson, o Krasnodar teve como titular o brasileiro Naldo, ex-Cruzeiro e Grêmio. Joãozinho, ex-Portuguesa, ficou no banco de reservas. Pelo Fenerbahçe, o volante Souza, ex-Vasco, Grêmio e São Paulo, foi titular. O atacante Fernandão, ex-Palmeiras, entrou no segundo tempo, enquanto o goleiro Fabiano ficou no banco.