Fenerbahce tenta contratar Batistuta O Fenerbahce, da Turquia, está tentando contratar o argentino Gabriel Batistuta para o lugar do brasileiro Washington, que sofreu uma angioplastia no mês passado e não tem previsão de volta ao futebol. Para convencer o atacante da Roma, o clube turco ofereceu uma proposta milionária: cerca de US$ 8 milhões por duas temporadas de contrato. Aos 33 anos, Batistuta já não é mais uma unanimidade na Roma. Depois de conquistar o título italiano na sua temporada de estréia e de se vice no último campeonato, ele entrou em seu terceiro ano na equipe sem mostrar o mesmo vigor e os gols de antes. A direção do clube também estaria interessada em sua saída, pois pensa em ganhar algum dinheiro antes do fim do contrato, no dia 30 de junho de 2003. Antes do Fenerbahce, Batistuta já havia sido procurado por equipes como Kashima Antlers (Japão), Fulham (Inglaterra), Valencia (Espanha) e Al-Wahda de Abu Dabi (Arábia Saudita). O clube turco pretende contar com o atacante já a partir de janeiro. Para isso, conta com um importante aliado: o também argentino Ortega, que fez o contato com o antigo companheiro de seleção para que ele aceite a proposta e vá jogar com ele na Turquia.