Fenerbahçe terá que jogar sem torcida na Liga Europa

A confusão aconteceu no jogo do dia 6 de dezembro, quando o Borussia Moenchengladbach venceu por 3 a 0, em Istambul, pelo Grupo C da Liga Europa. Na ocasião, torcedores atiraram fogos de artifício no gramado do Estádio Sukru Saracoglu. Além disso, a Uefa lembrou de incidente similar envolvendo o clube turco em agosto, diante do Spartak Moscou.

Assim, o Fenerbahçe terá que cumprir a punição no compromisso que terá no dia 21 de fevereiro, quando recebe o BATE Borisov, da Bielo-Rússia, já pela fase eliminatória da Liga Europa - será o jogo de volta do confronto. Mas, de acordo com o regulamento da Uefa, o clube turco ainda pode recorrer da punição, o que deve realmente acontecer.

A fanática torcida do Fenerbahçe é famosa por provocar alguns distúrbios mais violentos. Na temporada passada, o clube chegou a ser punido em jogos do Campeonato Turco. Mas, para não atuar sem público, fez um acordo com a federação local e, assim, liberou a entrada apenas de mulheres e crianças no estádio durante o cumprimento da pena.