Fenerbahce vence e Fábio Luciano faz gol O Fenerbahce se classificou nesta quarta-feira para as semifinais da Copa da Turquia, que dá vaga para a Copa da UEFA ao campeão. O time do zagueiro brasileiro Fábio Luciano venceu o Rizespor por 2 a 0 na prorrogação - o tempo normal terminou empatado em 2 a 2. O Fenerbahce perdia por 2 a 1 até aos 41 minutos do segundo tempo, quando o ex-zagueiro do Corinthians fez o gol de empate, que levou a partida para a prorrogação. O próximo adversário do Fenerbahçe será decidido em sorteio. O gol de hoje foi o 3º de Fábio Luciano em 24 jogos pelo Fenerbahce. Ele perdeu apenas duas partidas desde que chegou à Turquia ? foram 17 vitórias e cinco empates.