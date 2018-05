Fenerbahçe vence em casa e Manchester United perde mais uma na Liga Europa

O Manchester United, do técnico José Mourinho, voltou a tropeçar na Liga Europa nesta quinta-feira. Jogando na Turquia com time misto, os ingleses foram batidos pelo Fenerbahçe por 2 a 1 e ficaram mais distantes da ponta do Grupo A. A equipe turca lidera a chave.

Com o resultado, o Fenerbahçe chegou aos 7 pontos. A segunda colocação pertence ao Feyenoord, que chegou à mesma pontuação ao empatar com o Zorya, da Ucrânia, por 1 a 1. O Manchester é apenas o terceiro colocado, com seis pontos, faltando somente duas rodadas para o fim da fase de grupos.

Jogando em Istambul, Fenerbahçe e Manchester United fizeram um duelo tenso, no qual o time da casa não chegou a ser dominante, mas criou as melhores chances de gol, quase sempre em lances de contra-ataque. No segundo tempo, o time de Mourinho correu até risco de levar uma goleada. O goleiro De Gea salvou a equipe nos minutos finais.

O time da casa abriu o placar logo no primeiro minuto da partida. Após levantamento na área, Moussa Sow marcou um golaço ao acertar linda bicicleta, sem dar chances a De Gea. Sem lances de maior qualidade técnica, o primeiro tempo só contou com uma confusão entre jogadores dos dois times, após falta dura do time inglês sobre o brasileiro Souza, ex-São Paulo. O momento tenso teve fim sem maiores consequências para os dois times.

Diante das dificuldades do Manchester em campo, José Mourinho tratou de fazer mudanças no intervalo, retomando seus titulares na formação. Assim, Juan Mata, Ibrahimovic e Henrikh Mkhitaryan entraram na partida, com a missão de reverter o placar. Sem sucesso.

Na melhor oportunidade, Martial cruzou na área e Rooney desviou de cabeça. A bola passou rente à trave esquerda do goleiro do time turco. Enquanto o Manchester sofria para chegar ao ataque, o time da casa esbanjava eficiência em suas investidas. Aos 13, Jeremain Lens cobrou falta com categoria e deslocou De Gea, que mal viu a cor da bola.

Sem exibir consistência no meio-campo e no ataque, o Manchester não assustava o Fenerbahçe. Mas conseguiu descontar aos 43 minutos da etapa final, em lance individual de Rooney. Ele ajeitou a bola de fora da área e acertou forte chute, estufando as redes. O gol deu esperanças aos ingleses, que tentaram impor pressão nos instantes finais. Mas o time turco se fechou bem e garantiu a vitória.

Pelo Grupo B, o APOEL Nicosia sustentou a liderança da chave, ao derrotar o Young Boys por 1 a 0, em casa. O time do Chipre chegou aos 9 pontos, contra 7 do Olympiakos, que empatou com o Astana por 1 a 1, no Casaquistão. O Young Boys tem quatro pontos e o Astana, apenas dois.

No Grupo C, o Anderlecht não tomou conhecimento do Mainz e aplicou 6 a 1, diante de sua torcida. O triunfo manteve a equipe belga na primeira colocação da chave, com oito pontos. O Saint-Étienne tem a mesma pontuação após vencer o Qabala por 2 a 1, fora de casa. O Mainz ocupa o terceiro lugar, com cinco pontos, e o Qabala, do Azerbaijão, ainda não pontuou.