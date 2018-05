Fenerbahce vence em despedida de Roberto Carlos

O brasileiro Roberto Carlos se despediu do Fenerbahce com uma vitória nesta quinta-feira. O time turco, já classificado na Liga Europa, só contou com o lateral nos minutos finais da partida contra o Sheriff. Boral marcou o único gol do jogo, disputado em Istambul.

Com a vitória, o Fenerbahce chegou aos 15 pontos e terminou a fase na primeira colocação do Grupo H. A segunda vaga ficou com o Twente, que avançou graças ao empate por 1 a 1 com o Steaua Bucuresti e à vitória da equipe turca.

Em seu último jogo com a camisa do Fenerbahce, Roberto Carlos só entrou em campo aos 44 minutos do segundo tempo para receber os aplausos da torcida - o time também contou com o lateral André Santos e o zagueiro uruguaio Lugano. Roberto Carlos é um dos reforços do Corinthians para a disputa da Copa Libertadores em 2010.

Pelo Grupo G, o Salzburg surpreendeu o Villarreal, na Espanha, e venceu por 1 a 0, garantindo a melhor campanha da fase de grupos da Liga Europa. O Salzburg venceu todas as seis partidas disputadas e assegurou a liderança da chave, com 18 pontos.

A segunda posição ficou com os espanhóis, que também já estavam classificados desde a penúltima rodada. O time de Nilmar somou nove pontos e deixou a Lazio em terceiro, com apenas seis. Já sem chances, a equipe italiana perdeu do Levski Sofia por 1 a 0, em casa.

Completando a última rodada, Benfica e Everton entraram em campo nesta quinta-feira apenas para cumprir tabela. O time português, que venceu o AEK Athens por 2 a 1, já tinha a liderança da chave assegurada. Também classificados, os ingleses tropeçaram em casa e foram derrotados pelo BATE Borisov por 1 a 0.