Fenerbahçe vence o rival Galatasaray com gol de Deivid

Com um gol do atacante brasileiro Deivid o Fenerbahçe derrotou o Galatasaray por 2 a 0 no maior clássico do Campeonato Turco, disputado em Istambul pela 15.ª rodada da competição, neste sábado. A equipe comandada por Zico abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com o atacante Semih. Deivid deixou sua marca apenas aos 11 minutos do segundo tempo. O brasileiro, no entanto, manchou sua atuação com uma expulsão aos 23 minutos por acumulação de cartões amarelos. Com esta vitória, o Fenerbahçe fica a apenas um ponto do Galatasaray, que lidera a competição com 32 pontos.