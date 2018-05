Fenerbahçe vence ucranianos e aumenta a pressão sobre o Manchester United

O Manchester United vai entrar em campo logo mais às 18h05 desta quinta-feira para enfrentar o Feyenoord, ainda mais pressionado. Isso porque na abertura da quinta rodada do Grupo A da Liga Europa, o Fenerbahçe recebeu o Zorya Luhansk, da Ucrânia, e venceu por 2 a 0 em Istambul.

Stoch e Kjaer fizeram os dois gols do time turco, que tem o volante Souza, ex-São Paulo, como titular. Com a vitória, a sexta seguida do Fenerbahçe considerando todas as competições, a equipe foi a 10 pontos, contra sete do Feyenoord e seis do Manchester United que, se perder em casa, estará eliminado. Na última rodada, dia 8 de dezembro, os ingleses vão à Ucrânia, enquanto o Feyenoord recebe o Fenerbahce em Roterdã, na Holanda.

Pelo Grupo D, também na primeira leva de jogos do dia, o Zenit recebeu os israelenses do Maccabi Tel Aviv e venceu por 2 a 0 em São Petersburgo, na Rússia. Kokorin e Kerzhakov marcaram para dar ao Zenit sua quinta vitória em cinco jogos, mantendo os 100% de aproveitamento. A equipe, aliás, ainda garantiu o primeiro lugar.

Em Baku, no Azerbaijão, o Qabala foi superado pelo Anderlecht por 3 a 1. O brasileiro Ricardinho fez de pênalti o gol do time da casa, mas desperdiçou a chance de anotar mais um, também de pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo. Os belgas se aproveitaram e chegaram à vitória com dois gols nos acréscimos.

O jogo foi válido pelo Grupo C, que tem o Anderlecht em primeiro, com 11 pontos. O Saint Étienne é segundo, com oito, mas pode se igualar na ponta se vencer o Mainz, da Alemanha, ainda nesta quinta-feira. O Qabala só perdeu na competição e já está eliminado.

Por fim, pelo Grupo B, o Astana recebeu o Apoel Nicosia no Casaquistão e venceu por 2 a 1. Apesar da derrota, o time cipriota continua em primeiro, com nove pontos, contra sete do Olympiakos. O Astana foi a cinco, em terceiro.