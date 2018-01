Fênix exige respeito no Uruguai Pouco conhecida no Brasil, a equipe do Fénix chama a atenção por seu incomum uniforme branco (símbolo da pureza) e violeta (que representa o eterno), uma referência à ave Fênix, que na mitologia egípicia ressurgiu das cinzas. O time não é considerado a primeira força do futebol uruguaio, mas ganhou respeito ao vencer o torneio classificatório para a Taça Libertadores, a Liguilla, e foi terceiro colocado no torneio de Clausura, ambos no ano passado, mostrando um futebol técnico. Segundo o diretor de futebol Alvaro Ijane, o time "quer chegar o mais alto possível" em sua primeira participação na Libertadores e vem reforçado com alguns jogadores experientes como o jogador de defesa Ricardo Canals, que jogou no Rosário Central, da Argentina, e o meia Marcelo Otero, do Sevilla, da España. O astro do time, o jovem meia armador Martín Ligera, está contundido e é considerado um grande desfalque. "Queremos dar o que falar na competição e temos futebol e jogadores para isso", disse o técncio Juan Ramón Carrasco. O Estádio Capurro, em Montevidéu, onde o clube costuma mandar seus jogos, não obedece os requisitos da Confederação Sul-Americana e por este motivo, o time atuará no Estádio Luis Franzini, do Defensor.