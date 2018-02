Fênix goleia Cruz Azul por 6 a 1 O Fênix, do Uruguai, conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira, ao golear, em Montevidéu, o Cruz Azul, do México, por 6 a 1, em jogo válido pelo Grupo 8. Com este resultado, a equipe uruguaia soma três pontos, ao lado do Cruz Azul e do The Strongest. O líder do grupo é o Corinthians, com seis pontos. Liguera, com três gols, foi o destaque do Fênix. Hornos (2) e Campora completaram a goleada. El Loco Abreu abriu o placar para o Cruz Azul.