Fênix: o 3º adversário do Corinthians A equipe uruguaia do Fênix derrotou o Defensor por 3 a 1 na noite desta quinta-feira e se classificou para a edição 2003 da Copa Libertadores da América. Com a vitória, o time garantiu a terceira vaga do país na competição sul-americana e vai integrar o Grupo 8, onde estão Corinthians, The Strongest (BOL) e Cruz Azul (MEX). Os outros dois representantes uruguaios na Libertadores já estavam definidos: serão o Nacional e Peñarol. O Fênix teve dificuldade para garantir a vaga, já que o Defensor saiu na frente, com gol de Sebastiàn Taborda aos 27 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Fênix reagiu e virou, com gols de Curbelo e Martin (2).