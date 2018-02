Fênix vence The Strongest por 2 a 0 A equipe uruguaia do Fênix venceu o The Strongest (BOL) na noite desta quinta-feira em Montevidéu por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. German Hornos, principal artilheiro do campeonato uruguaio de 2002, foi o autor dos dois gols. O primeiro aos 24 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 27 do segundo. O time uruguaio soma agora seis pontos ganhos, ficando a apenas três do líder Corinthians. The Strongest e Cruz Azul (MEX) têm três pontos cada. Na próxima rodada, dia 2 de abril, o Fênix vai a São Paulo para o jogo contra o Corinthians. No dia seguinte, o The Strongest recebe o Cruz Azul.