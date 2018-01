"Fenômeno" vende qualquer coisa Os catedráticos do futebol têm em Ronaldinho um fenômeno com a bola nos pés. Os analistas do mercado têm no jogador um fenômeno de marketing. Não é um exagero. Números sobram para comprovar a evidência. A média de gols do atacante é inferior apenas à de Pelé. Nike (material esportivo), Pirelli (pneumáticos), TIM (telefonia), Sony (eletrônicos) e AmBev (bebidas) pagaram caro para ter a marca Ronaldo nos seus produtos e contabilizam lucros fabulosos. Leia mais no Jornal da Tarde