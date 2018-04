Ferdinand anuncia que não jogará mais pela Inglaterra

Ferdinand ficou irritado com Hodgson no ano passado por acreditar que ficou fora da Eurocopa como uma consequência do caso em que o seu irmão - Anton Ferdinand - foi alvo de ato racial do zagueiro John Terry, do Chelsea e da seleção inglesa. Agora, ele adotou um tom amigável ao comentar a sua decisão de não atuar mais pela Inglaterra após disputar 81 partidas pela seleção.

"Com 34 anos, eu sinto que o certo para mim é ficar de lado e deixar os jogadores mais jovens chegarem, o que permite me concentrar na carreira no meu clube", disse, nesta quarta, Ferdinand. "Considero uma grande honra e um privilégio ter representado o meu país em todos os níveis desde o Sub-17".

Nesta quarta, Hodgson exaltou Ferdinand, que disputou seu último jogo pela seleção inglesa em junho de 2011, sob o comando do técnico Fabio Capello, e exaltou a carreira de sucesso do zagueiro do Manchester United. "Ser o capitão do seu país, jogar em três Copas do Mundo e marcar gols em um dessas o coloca entre um grupo muito especial de jogadores", disse Hodgson.

"Eu aprecio o desejo de Rio em me informar da sua decisão, claramente ele pensou muito antes de chegar a este ponto. Eu desejo a ele tudo de melhor em sua carreira no clube, e eu tenho certeza que os ex-técnicos que o comandaram e todos os torcedores da Inglaterra vão se juntar a mim para agradecer-lhe pelo seu serviço".