Ferdinand desfalca Manchester United por um mês

A previsão inicial era de que Ferdinand desfalcasse o Manchester United por alguns dias. Porém, o técnico Alex Ferguson confirmou nesta sexta-feira, após a realização de exames, que "Rio [Ferdinand] vai ficar fora por três ou quatro semanas", disse.

Com isso, Ferdinand deve desfalcar o Manchester United nas partidas contra Wigan, Arsenal, Tottenham e Manchester City pelo Campeonato Inglês. Além disso, vai ficar fora do amistoso da Inglaterra com a Eslovênia, em 5 de setembro, e no jogo pelas Eliminatórias contra a Croácia, no dia 9.

Em compensação, o zagueiro Nemanja Vidic está recuperado de uma lesão muscular e está de volta ao Manchester United. Com isso, ele vai participar do jogo contra o Wigan, no sábado.