Ferdinand ganhará US$ 440 mil por mês O zagueiro Rio Ferdinand, negociado pelo Leeds com o Manchester United por US$ 47 milhões, assinou hoje contrato por cinco anos. O jogador, de 23 anos, vai ganhar US$ 440 mil por mês. As negociações que o envolvem são realmente espantosas. Em 2000, o Leeds pagou US$ 27 milhões ao West Ham para contratá-lo.