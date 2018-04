Ferdinand nega conduta violenta em partida do Campeonato Inglês

A comissão regulatória da federação ouvirá a acusação na quinta-feira, o que deixa Ferdinand livre para enfrentar o Manchester City pela partida de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta quarta. O United foi derrotado por 2 x 1 pelo City na partida de ida.

Ferdinand, que também atua pela seleção inglesa, se envolveu num incidente com o atacante Craig Fagan, do Hull, na vitória por 4 x 0 do Manchester no sábado.

A partida marcou o retorno de Ferdinand aos gramados após uma lesão em outubro.

Ferdinand teria pego uma suspensão de três partidas caso se declarasse culpado no incidente, e agora corre o risco de uma punição mais dura caso seja condenado.

(Reportagem de Alan Baldwin)