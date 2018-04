Ferdinand pode voltar ao Manchester contra o Tottenham

De acordo com o departamento médico do Manchester United, Ferdinand está plenamente recuperado de uma lesão muscular na coxa, e provou sua boa forma treinando durante toda a semana.

Além de Ferdinand, o técnico Alex Ferguson terá os retornos de Gary Neville, Wes Brown e do brasileiro Fabio. O irlandês John O''Shea, com lesão na panturrilha, deve ser o desfalque. "Estamos com ótimas opções defensivas com relação aos últimos meses", comemorou o treinador.

O Manchester United é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, com nove pontos em quatro partidas. O Tottenham, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, é o vice-líder - perde para o Chelsea apenas no saldo de gols.