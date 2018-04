Ferdinand recebe 4 jogos de suspensão na Inglaterra

A entidade que dirige o futebol da Inglaterra considerou que Ferdinand teve "conduta violenta" no incidente. Por causa da punição, ele irá desfalcar o Manchester nas partidas contra Arsenal, Portsmouth, Aston Villa e Everton no Campeonato Inglês. Porém, poderá enfrentar o Aston Villa, no dia 28 de fevereiro, na final da Copa da Liga Inglesa.

Ferdinand contestou as acusações contra ele e evitou anteriormente uma suspensão automática de três partidas para poder estar em campo no confronto com o Manchester City, derrotado por 3 a 1 pelo United na última quarta-feira, no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

A suspensão aplicada contra Ferdinand é a segunda decepção amargada pelo jogador em um curto espaço de tempo, já que ele retornou aos gramados justamente no último sábado, depois de ficar três meses afastado da equipe por causa de uma lesão.