Ferenc Puskas ganha estátua em cidade da Hungria

A localidade de Zalaszabar inaugurou neste sábado uma estátua em homenagem ao craque Ferenc Puskas, em um evento que contou com a participação de ex-jogadores do Real Madrid. Uma das praças de Zalaszabar terá no futuro o nome do craque húngaro. Além disso, Puskas terá outra estátua no futuro em Budapeste, nas proximidades de um estádio que recebeu o nome do craque em 2002. Considerado gordo e baixo, em comparação aos outros jogadores das décadas de 40, 50 e 60, Ferenc Puskas nasceu em Budapeste, 2 de Abril de 1927 e morreu em 17 de Novembro de 2006) e é considerado um dos melhores jogadores do século XX. Até o surgimento de Pelé era considerado o melhor jogador do mundo. Começou a sua carreira de jogador profissional em 1943 num time da sua cidade chamado Kispesti, quando tinha 16 anos. Em dois anos já estava estreando pela seleção e, em 1948, era o artilheiro da liga húngara, com 50 golos. Os húngaros foram campeões olímpicos em 1952 jogando um futebol do outro mundo para a época. Foi uma campanha que surpreendeu o mundo do futebol. Em cinco jogos, cinco vitórias com vinte golos marcados contra apenas um sofrido. Em 1954, pela seleção húngara, perdeu a final do mundial para a Alemanha, num dos resultados mais inesperados da história das copas do mundo. Naquele mundial, no caminho do time de Puskas, estava a seleção brasileira, que perdeu o jogo chamado de a 'Batalha de Berna' por 4 a 2, nas quartas-de-final. Após a revolução de 1956 na Hungria, Puskas foi jogar no Real Madrid, ao lado de outros jogadores de peso da época como Di Stéfano, Kopa e Gento, e destacou-se com intensidade. Ganhou nove títulos nacionais e internacionais, os quais vieram a somar-se aos cinco que havia conquistado na Hungria. Foi quatro vezes artilheiro dos campeonatos espanhóis. Naturalizado, vestiu a camisa da seleção espanhola na Copa do Mundo de 1962. Encerrou a carreira como jogador por volta dos quarenta anos de idade. Acabou tornando-se um treinador e uma de suas melhores performances foi quando levou o Panathinaikos, da Grécia, á final da Copa dos Campeões de 1971. Encerrou a sua carreira de técnico no começo da década de 90.